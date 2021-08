Buurtgroep strijdt voor meer groen: "Netjes waar het moét en ruig waar het kan"

Want sinds een half jaar ligt tussen de Hoornbloem en de Klokketuin in Zwaag de nieuwe 'Historische fruittuin Swaegh". Met 6 fruitbomen en 150 bessenstruiken. Buurtbewoners zijn deze ochtend bezig met een nieuwe omheining, schoffelen en de bouw van het insectenhuis.

In juni maakte de buurtgroep een fietstocht door de wijk met de wethouder en ambtenaren om een aantal 'kritische plekken' te bezoeken waar het groenonderhoud beter kan. Dat heeft eerder al geresulteerd in versteende bermen die nu vergroend zijn, maar ook heggen die vrijuit de hoogte in mogen groeien. "Daar wordt natuurlijk ook gekeken naar de veiligheid. Op elke plek wordt gekeken waar extra groen mogelijk is."

"Een aanwinst voor de wijk", noemt voorzitter van de stichting Ted van der Bruggen het. "Je mag het zelf grotendeels inrichten met bepaalde restricties. Er wordt weleens gedacht dat het dé oplossing is om een wijk te vergroenen, maar dat is het niet. Dat moet je echt samen met de gemeente doen en dat gebeurt in ons geval ook."

De fruittuin is niet de enige plek in de wijk waar de bewoners actief zijn. Zo is er een theekruidentuin , een klein park genaamd het 'Leekerbos' en tal van kleine initiatieven waar buurtbewoners zelf een stukje gemeentegrond geadopteerd hebben dat ze aan het vergroenen zijn.

Niet alles kort maaien scheelt in onderhoud, maar op het oog lijkt het een 'groene chaos'. Daar zit volgens Ted wel de oplossing, in een nieuwe kijk op het groenbeheer. "De beste oplossing is: opnieuw nadenken over de betekenis van groen in de gemeente. Groen is eigenlijk een nutsvoorziening, een noodzakelijk iets in een woonwijk. De vraag is: moet je daarop bezuinigen? Ik denk van niet. Maar als het niet anders kan, moet er gekeken worden naar meer groen creëren en een ander soort onderhoud."

Bosplantsoen

Iets waar de buurtgroep samen met de gemeente volop mee experimenteert. Om de hoek bij de fruittuin is het contrast goed te zien. Waar aan de ene kant van de weg de bomenrij goed zichtbaar is, is het aan de overkant volledig dichtgegroeid. Van der Bruggen: "Tussen de bomen in laat je het zijn gang gaan. Dat laten we zes jaar zo staan. Het wordt dan een hele groene zone. Dat betekent twintig keer meer insecten en tien keer zoveel vogels als normaal." Dat zorgt niet alleen voor meer biodiversiteit, maar geeft vooral een hele andere beleving aan de wijk, aldus Van der Bruggen.

De lopende experimenten worden einde dit jaar weer opnieuw geëvalueerd. "In de winter gaan we de ronde door de wijk nogmaals herhalen en gaan we die kritische punten opnieuw bekijken."