Chauffeur zonder rijbewijs was onder invloed, belde en reed spook in ongekeurde auto

Het is alsof een 26-jarige vrachtwagenchauffeur uit Den Helder gisteravond ging voor een volle verkeersovertredingen-bingokaart op de N9 tussen Julianadorp en Alkmaar: hij slingerde over de weg, reed tegen het verkeer in, belde met de hand en was onder invloed van drugs. Dat alles deed hij zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs; die was hij al kwijt na drie eerdere keren van rijden onder invloed. Ter hoogte van Heemskerk werd hij aangehouden door de politie.

Na aanhouding bleek ook dat de APK-keuring van zijn vrachtauto verlopen was, dat de auto niet verzekerd was en dat het kenteken geschorst was. Dat betekent dat de vrachtwagen de weg sowieso niet op mocht.

Bloedonderzoek moet uitwijzen hoeveel drugs de man tot zich had genomen. De man is op vrije voeten, met een extra tijdelijk rijverbod op zak. Zo'n verbod legt de politie op na een aanhouding voor rijden onder invloed, ongeacht of de bestuurder een rijbewijs heeft of niet.