Plannen Hoornse Lappendag: 'terrassendag zonder happening' en tiendaagse uitverkoop

"De Lappendag zit natuurlijk in de roots van de Horinezen, linksom of rechtsom willen ze iets doen", zegt horecaondernemer René Stam. Volgens Stam wordt de Lappendag bij de horeca niet veel anders dan vorig jaar, 'met de geruchtmakende terrassendag'. De winkeliers halen ook dezelfde plannen uit de kast en verspreiden de lappenmarkt over tien dagen.

Vorig jaar werd Lappendag omgedoopt tot 'terrassenmaandag'. - NH Nieuws / Chantal Bos

Bij de gemeente liggen geen plannen op tafel rondom de Lappendag, vertelt de woordvoerder. "Zowel horeca als winkeliers zijn aan het kijken of ze iets kleins kunnen organiseren. Als er ideeën zijn, bespreken ze met het kermisteam of dat haalbaar is en of het met de coronamaatregelen te doen is." René Stam is de Hoornse voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland. Hij is met zijn brasserie Velius open tijdens Lappendag. "Het wordt een terrasdag zoals vorig jaar, maar geen happening", voorspelt hij. Naar weten van Stam zijn er binnen de Hoornse horeca geen plannen voor een collectief.

Een ouderwetse Lappendag op de Roode Steen zit er nog niet in.

Op de Roode Steen mag er vanwege de coronaregels geen podium met muziek staan. Ondernemer Frank Wiese van D'Oude Waegh hield vorig jaar de deur op slot. "Ik denk dat we het dit jaar gaan proberen", laat hij vandaag weten. Wiese ziet ook niet veel andere mogelijkheden dan uitsluitend het uitstallen van zijn terras. "Het hangt van het weer af natuurlijk, maar ik denk dat veel mensen vrij zijn." Wie 'te lappen' gaat, kan bij beide ondernemers zonder reservering komen aanwaaien. "Al zijn wel alle blokken voor reservering vol, zeker in de ochtend", zegt de eigenaar van Velius. "Lappendag zit natuurlijk in de roots van de Horinezen", verklaart hij daarna. Kraampjes in de winkelstraat De winkeliersvereniging houdt een tiendaagse 'lappensale', ook vergelijkbaar met vorig jaar. "Die loopt gelijk aan de kermis (7 - 16 augustus) en eindigt op Lappendag", vertelt Paul van Kuik. De lappenmarkt zorgt doorgaans voor veel drukte in de stad. Met een tiendaagse uitverkoop, vertelt Van Kuik, hopen ze de drukte te spreiden. Om een beetje lappendaggevoel in de stad te brengen, zullen verschillende winkeliers tien dagen lang een kraam uitstallen. Van Kuik vertelt dat winkeliers bij elke aankoop winkaartjes uitdelen. "Want wie lokaal koopt, wordt beloond." Daaruit wordt dagelijks een winnaar gekozen die een cadeaubon van 100 euro krijgt van het digitale Warenhuis Hoorn.