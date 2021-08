Zure nasleep na vakantie: dure waterscooters van Sander en Martijn gestolen

Ze hebben een prachtige vakantie achter de rug in Kroatië, maar inmiddels is het humeur van de 24-jarige Sander Esteje en zijn broer Martijn tot het nulpunt gezakt. Hun dure waterscooters stonden nog even voor de deur aan de Pellekaanstraat in Koog aan de Zaan, maar werden afgelopen nacht gestolen. "Ik werd niet rustig wakker vanochtend. Het is klote."

NH Nieuws

De waarde van de scooters wordt door Sander (rechts op de foto) gezamenlijk op 20.000 tot 25.000 euro geschat. Ze stonden op een duotrailer en omdat de waterscooters nog gewassen zouden worden stonden ze nog een paar dagen voor de deur. Er zaten twee goede sloten op, zelfs nog bevestigd aan de putdeksel. "We zouden ze vandaag weer in de stalling plaatsen, waar ze altijd staan", zegt hij. Sander lacht wrang: "Mét camera’s erbij."



Inmiddels hebben ze op allerlei plekken in de buurt gekeken of er camera’s hangen. Het blijkt dat de diefstal plaatsvond tussen 3.30 en 4.00 uur 's nachts. De vrees is dat ze tegen deze tijd het land al uit zijn. Toch vragen de broers mensen uit te kijken naar de waterscooters met de kentekens 39-19-YH en 52-80-YP. Tochten Sander is al een paar dagen terug uit Kroatië, zijn broer Martijn arriveerde gisteravond pas thuis. Ze ondernemen vaak van dit soort reizen. "We zitten in een groep van veertig tot vijftig man en we varen tochten met waterscooters", vertelt Sander.



Tekst gaat door na de foto's

De waterscooters van Sander en Martijn Macy Gisbers

De waterscooter van Sander Macy Gisbers

De waterscooter van Sander NH Nieuws Volgende

"We varen soms ook met gehandicapten. Het is toch een sport, een hobby van ons. We doen het veel, al zes, zeven jaar. We weten niet beter. Dat kan je nu niet meer doen." Martijn vult aan: "We hebben er drie weken lekker vakantie mee gehad, nu kom je thuis en dan heb je dit aan de hand."



Sander verwijt zichzelf niets. "Het moet toch kunnen dat hij met twee sloten drie dagen even voor je deur staat. Echt pál voor je deur. Ja, wat moet je nog meer doen…"