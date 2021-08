Volgende stap in restauratie Ceres: kap van de molen wordt weer in het riet gezet

De korenmolen Ceres in Bovenkarspel wordt stukje bij beetje in oude glorie hersteld. De molen brandde op oudejaarsdag in 2019 af en wordt dankzij donaties weer gerestaureerd. Vandaag zijn de rietdekkers begonnen om de kap van de molen opnieuw te bedekken, waarna de kap eind volgende maand teruggeplaatst wordt.

Dat de rietdekkers vandaag zijn begonnen aan de werkzaamheden is ook voor de molenaars zelf een aangename verrassing. "Ik zag het vanmorgen uit het raam van de trein", vertelt molenaar Johan Ooijevaar. En ook bij Joop Boersma was niet bekend dat de rietdekkers vandaag met hun werkzaamheden zouden beginnen. Afgelopen week plaatsten de molenaars nog een foto op Facebook van de onlangs gerestaureerde kap van de molen. Ze schreven dat de baard (een houten plank die inwatering moet voorkomen, red.) teruggeplaatst is, dat de luiken teruggeplaatst waren en dat enkel het riet er nog opgezet moest worden. "Volgende week??", werd er bij de post geschreven. En daar hebben ze gelijk in gehad.

De korenmolen Ceres aan de Broekerhavenweg in Bovenkarspel brandde op oudejaarsavond 2019 volledig uit. Al snel werd duidelijk dat de molen in haar oude staat gerestaureerd zou worden, maar daar was een hoop geld voor nodig. Tonnen voor restauratie In het afgelopen jaar ontvingen de molenaars donaties van mensen uit het dorp, won de Ceres de Molenprijs met een cheque ter waarde van 75.000 euro en kreeg de stichting Westfriese Molens een bedrag van 250.000 euro van de provincie om de molen te herstellen. In maart van dit jaar werd bekend dat het volledige bedrag van ongeveer 700.000 euro om de Ceres in oude staat te herstellen binnen was. "Zoals het nu gaat, draait de molen eind van het jaar weer als vanouds", vertelde molenaar Joop Boersma eerder aan NH Nieuws.