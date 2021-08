Nicholas Heiner grijpt in bloedstollende medal race net naast podiumplek

Nicholas Heiner heeft in de Finn in een ijzersterke medal race net naast een olympische medaille gegrepen. In de haven van Eroshima werd de 32-jarige Enkhuizer tweede in de laatste race, maar werd hij uiteindelijk vierde in het algemeen klassement.

Heiner begon als vijfde in het klassement aan de medal race. Hij wist dat hij moest winnen en daarnaast afhankelijk was van de concurrentie om aanspraak te maken op een medaille. Heiner, die in 2019 zilver op het WK pakte, moest een flink gat slaan met Joan Mendez en Josh Junior, maar dat lukte niet.

De olympische titel ging net als in 2016 naar Giles Scott. Voor Heiner was het zijn laatste kans om in de Finn een medaille te winnen, want het was de laatste keer dat de discpline op het programma van de Olympische Spelen stond.

Lobke Berkhout

Lobke Berkhout en Afrodite Zegers spelen deze Spelen geen grote rol in de 470-klasse, maar dankzij een goede laatste slotdag mogen zij deelnemen aan de medal race. De Amsterdamse Berkhout, die een duo vormt met Zegers, eindigde knap als vierde en tweede.

Een medaille lijkt echter te hoog gegrepen voor het duo. Door tegenvallende resultaten gaan zij als negende de finale in. Woensdag komen zij in actie in de medal race.