Amsterdamse ziekenhuizen lopen langzaam weer vol met covid-patiënten

Door de flinke stijging van het aantal besmettingen een paar weken geleden, zijn er op dit moment 135 covid-patiënten in het ziekenhuis opgenomen in de regio Amsterdam, waarvan 36 op de IC. In 80 tot 90 procent van de gevallen gaat het om mensen die niet gevaccineerd zijn. En het zijn nu ook vaak jongeren die ernstig ziek zijn.

Het effect van vaccineren is hiermee bewezen, aldus Heijmenberg. En het belang van vaccineren ook. Ze hoopt dat nu de besmettingscijfers weer iets dalen, een nieuwe cohort-afdeling niet aan de orde is. "Dat is het laatste wat je wil. Want ik merk wel dat zodra je over cohort spreekt, dan geeft dat gelijk emoties op de werkvloer. En dan zeg ik het even netjes."

Heijmenberg verlangt allesbehalve terug naar de tijd van overvolle cohortafdelingingen en de stress die dat oplevert om iedereen de goede zorg te kunnen bieden. "Bij cohort denken we meteen terug aan de situatie dat het alléén maar cohort was met dichte deuren, volledig aangekleed, in een hele nare situatie. Dat wil niet zeggen dat we de patiënten die we nu verplegen niet op de zelfde manier verplegen, met alle beschermende jassen aan en mondkapjes op. Maar het is nu apart op een box en dat geeft iets meer vrijheid."