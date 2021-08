Ricardo van Rhijn traint mee bij zijn oude club Ajax

Van Rhijn speelde in het afgelopen seizoen voor FC Emmen, dat uit de eredivisie degradeerde. Hij staat er naar eigen zeggen fysiek goed voor. "Ik heb de afgelopen weken voor mezelf getraind en ben zo fit gebleven", aldus de geboren Leidenaar.



"Nu is het tijd om weer in een groep mee te gaan, met andere spelvormen. Ik was zeer welkom om bij Jong Ajax mijn conditie op peil te houden. Ik kon de route nog bijna met mijn ogen dicht rijden. De club is een hele lange tijd mijn thuis geweest en zo voelt het nog steeds een beetje."