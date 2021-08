Weer regenboogvlaggen gestolen: "Dat is heel treurig nieuws natuurlijk"

Opnieuw is er een regenboogvlag gestolen, dit keer bij een koffietent in Heemstede. Eerder gebeurde dat ook al op meerdere plekken in Haarlem. Is dit kwajongensgedrag of is er sprake van structurele agressie tegen de LHBTQ+ gemeenschap?

"Het is gewoon echt heel jammer dat dat gebeurt. Maar we merken helaas wel dat er meer van dit soort agressie plaatsvindt", zegt Peter Busschman, bestuurslid van COC Kennemerland. "Dat zie je bijvoorbeeld ook terug in de groei van het aantal nieuwe leden van afgelopen tijd. Dat is opvallend, ook veel nieuwe, jonge leden." Vanwege die agressie voelen mensen zich sneller aangetrokken om zich aan te melden bij COC, zegt hij. In de video reageert Peter op de recente diefstal. Tekst gaat onder de video.

Regenboogvlag gesloten Heemstede - NH Nieuws

Chantal Bakhuis heeft een winkel in het centrum van Haarlem. Aan de gevel hangen twee regenboogvlaggen. “Ik vind het buitengewoon asociaal dat ze worden vernield. Maar ik hoop vooral dat de mensen het doen om er thuis onder te slapen omdat ze geen geld hebben voor een deken.” Ook Chantal weet heel goed wat zij zou doen als deze vlaggen eraf worden gehaald. "Dan zou ik nieuwe ophangen. En als die ook worden gesloten, hang ik weer nieuwe op. Net zolang totdat ze niet meer worden gestolen."

Gestolen vlaggen in Haarlem

Eerder dit jaar verdwenen al meerdere vlaggen in Haarlem. Dat begon met drie kleurrijke vlaggen bij voetbalclub Geel-Wit. Niet lang daarna was het raak in de Leidse buurt. Op buurthuis het Badhuis werd twee keer in korte tijd een regenboogvlag van de gevel getrokken. De tweede keer werd de vlag verbrand teruggevonden. Als tegenreactie op de vernieling werden er in de hele Leidse buurt regenboogvlaggen opgehangen.

Ondanks dat het natuurlijk niet leuk is dat de kleurrijke vlaggen worden gestolen, haalt Peter er iets positiefs uit. "Vroeger stonden wij als COC Kennemerland alleen op de barricade voor deze vlag. Nu, bij elk gestolen exemplaar, is er een initiatief dat breed gedragen wordt om nieuwe op te hangen. Ja, we staan er eigenlijk niet meer alleen voor."