Hoofdverdachte moord Martin Griep vraagt weer om vrijlating

Mijntje B., de 63-jarige hoofdverdachte van de moord op Martin Griep heeft weer gevraagd om vrijgelaten te worden. Vandaag stond zij voor de rechter in Alkmaar in een tussentijdse zitting.

Mijntje B. wordt ervan verdacht haar man Martin Griep (52) in april 2020 te hebben doodgeschoten. Daarbij zou zij zijn geholpen door de 58-jarige medeverdachte Markus P., die het wapen zou hebben aangeschaft en bewaard. Volgens het OM zijn op zijn telefoon zoektermen aangetroffen, die mogelijk gelinkt kunnen worden aan de moord.

Verzoek om schorsing

B. zelf deed vandaag een verzoek aan de rechtbank om de zaak te schorsen. “Ik blijf het volhouden, ik heb het echt niet gedaan. Ik zou het niet eens durven of kunnen.” Zij gaf net als de vorige keer aan dat haar gezondheid ernstig verslechterd is. “Ik ben goed ziek aan het worden. Het wordt steeds ernstiger en ik wil daar gewoon thuis van bijkomen. Ik had in 2019 darmkanker en nu is er in het ziekenhuis een vlek op mijn longen gevonden. Binnen twee weken krijg ik de uitslag. Ik heb suiker, diabetes, COPD, het gaat steeds slechter.”

De rechter vroeg daarop of zij niet liever de uitslag van het onderzoek naar de vlek op haar longen wilde afwachten, voordat zij een verzoek deed om schorsing. Maar daar wilde ze niets van horen en deed het verzoek toch, onderbouwd door haar advocaat. Het Openbaar Ministerie zag niet voldoende ernst in haar situatie om daarin mee te gaan. Ondertussen zit B. al 14 maanden vast.

Onderzoek afgerond

Volgens vervangend advocaat mr. Lisi zijn er op dit moment geen verdere onderzoekswensen, maar is het wel mogelijk dat deze op een later moment nog zullen komen. Ook het rapport van het Pieter Baan centrum is afgerond. B. verbleef vanaf 6 april tot en met 14 mei in het Pieter Baan Centrum voor psychisch onderzoek. Maar omdat zij niet aan het volledige onderzoek wilde meewerken, zijn de onderzoekers niet tot een advies gekomen.

De rechter doet daar vandaag uitspraak over of Mijntje B. het proces in vrijheid mag afwachten. De zaak zal op 2 en 3 december inhoudelijk behandeld worden.