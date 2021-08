Terugkijken: NH Sport van 2 augustus

NH Sport is weer helemaal terug na een korte zomerpauze. In de uitzending van vandaag blikken we vooruit op het nieuwe voetbalseizoen van Telstar, zie je de goals uit het oefenduel FC Volendam - Jong Ajax, gingen we in Middenbeemster op bezoek bij voetballer Toine van Huizen en geven Barry van Galen en Piet Keur hun ongezouten mening in een vers Bakkie pleur.