De Zaan kleurt langzaam helemaal groen

De Zaan kleurt groen waardoor voorbijgangers bang zijn dat er een laag olie ligt. Maar niks is minder waar, want het gaat om blauwalg. "Het is wel laat dit jaar", vertelt woordvoerder van Hoogheemraadschap Marko Cortel. "We komen het op meer plekken tegen, maar tot nu toe in vrij beperkte maten."

Het is volgens Marko Cortel van het Hoogheemraadschap niet de eerste keer dat het in de Zaan voorkomt. "Wel is het zaak om daar niet in te zitten", waarschuwt de woordvoerder. Mensen en dieren kunnen hier ziek van worden. In Wormer is naast blauwalg ook Botulisme type C geconstateerd, de gemeente waarschuwt hiervoor.



"Watertemperatuur is de belangrijkste katalysator van blauwalg", legt Marko Cortel van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uit. Dat het nu pas tot uiting komt is volgens de woordvoerder door het relatief koude voorjaar. "Het watertemperatuur begint nu pas warm te worden." Regen helpt Blauwalg wordt niet tegengegaan door stromend water. Cortel: "Er is één remedie tegen blauwalg om het af te remmen en terug te duwen is afkoeling." In verschillende wateren worden daarom pompen in gezet om van de bodem koud water naar het oppervlak te duwen. Ook in de Zaanstreek, waar enkele wateren als 'slechte kwaliteit' zijn beoordeeld.



Het is niet bekend hoe lang de groene waas nog op delen van de Zaan ligt. Volgens Cortel zou meer regen helpen. Tot die tijd kunnen zwemliefhebbers en baasjes van viervoeters het beste op hier kijken waar een verfrissende duik veilig is.

