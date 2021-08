"Blushelikopters vlogen over ons huis." Noord-Hollanders dicht bij Griekse branden

Meerdere landen in Europa worden op dit moment geteisterd door natuurbranden. Ook Noord-Hollandse vakantiegangers merken hier wat van. Op nog geen tweehonderd meter afstand van hun camping laaiden de vlammen op, vertellen Stijn Mul uit Bloemendaal en Kimo Verkerk uit Wijk aan Zee aan NH Nieuws. Ze kamperen vlakbij het Griekse Patras. "We schrokken 's ochtends wakker, want er kwamen allemaal van die blushelikopters over ons huis heen vliegen."

"We schrokken ook wel even toen we rook zagen. We zagen geen vlammen, alleen heel veel rook en brandweerauto's rijden. De wegen waren afgesloten. Het was wel heftig."

Mul en Verkerk trainen al een maand lang bij Patras met nog vier andere kitesurfers. Afgelopen weekend brak achter de berg, die naast hun camping ligt, een brand uit en werden zij gewaarschuwd. "Zaterdagavond kregen we te horen van de lokale inwoners: 'er is brand vlakbij jullie, dus jullie kunnen niet naar huis want de weg is afgesloten'."

Spookcamping

"Die avond hebben we ergens anders gegeten", aldus de kitesurfers, die niet bang zijn aangelegd. "In het midden van de nacht zijn we weer naar de camping gereden. Dat was heel spannend, want de hele camping was geëvacueerd. Het was helemaal leeg, een soort spookcamping was het geworden."

Toch bleef de vriendengroep er overnachten. "We zijn toch maar wel gaan slapen, want we dachten: als het echt niet kan, hadden we hier ook niet kunnen komen. Maar we schrokken om zeven uur 's ochtends wakker, want er kwamen allemaal blushelikopters over ons huis heen vliegen."

"Dan denk je wel: zo is het wel heel dichtbij. Je zag overal die rook hangen en je kleren en het huis stonken ernaar. Toen hebben we toch maar alle spullen ingepakt en zijn we voor die dag even weggegaan naar een andere plek, om het aan te kijken."