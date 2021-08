Vergissing politie: slachtoffer schietpartij Zuidoost toch niet overleden

Oud-profvoetballer Jergé Hoefdraad is toch niet overleden. Eerder vandaag meldde de politie ten onrechte dat hij was overleden aan zijn verwondingen na een schietpartij in Zuidoost afgelopen zondag. Dit blijkt niet het geval te zijn: de 35-jarige Hoefdraad ligt nog in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis, meldt de politie.

"Tot onze spijt is vanmiddag ten onrechte het bericht gemeld van overlijden van het 35-jarige slachtoffer van het schietincident op de Stekkenbergweg", meldt de politie nu op Twitter. "Hij ligt in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis. We betreuren dit zeer en bieden onze excuses aan aan zijn familie."

De politie zoekt uit hoe dit fout heeft kunnen gaan.

Ruzie sussen

Het verhaal gaat dat Hoefdraad een ruzie tussen mensen op het feest probeerde te sussen, een woordvoerder van de politie liet eerder weten dat dat scenario "zeer aannemelijk" is. De recherche onderzoekt dat scenario nu verder.

Voetbalcarrière

Hoefdraad had een professionele voetbalcarrière in Nederland. Hij begon in de jeugd bij Ajax, waarna hij nog de overstap maakte naar RKC Waalwijk, Telstar, Cambuur en Almere City. Vanaf aankomend seizoen zou de aanvaller spelen bij ASG De Volewijckers in Noord.

Het bestuur van de club reageerde via de website op het incident. "Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat Jergé Hoefdraad neergeschoten is en in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht. Jergé wij zijn in gedachte bij je. Aan familie, vrienden en teamgenoten veel sterkte in deze tijd."

Getuigen gezocht

De politie is nog steeds op zoek naar getuigen die meer weten van het incident op het feest. Ook zijn zij op zoek naar video's, foto's en selfies van eerder op het feest en tijdens het incident. Deze beelden kunnen anoniem worden opgestuurd via meld misdaad anoniem.