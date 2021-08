Verdriet bij nabestaanden Sumanta Bansi groeit, nu einde onderzoek nadert

De verdachten houden hun kaken stijf op elkaar terwijl het lichaam van Sumanta nog steeds spoorloos is. Dat is de realiteit waar de familie van Sumanta het mee te doen heeft nu het onderzoek naar de vermissing een einde nadert, liet het Openbaar Ministerie vandaag weten. In oktober moet het afgerond zijn, al heeft de familie nog steeds stille hoop dat duidelijk wordt wat er met hun dochter is gebeurd.

De 41-jarige hoofdverdachte Manodj B. en zijn advocaat waren vandaag niet bij de tussentijdse zitting in Alkmaar aanwezig. "Dat hadden we al verwacht. Maar toch is het voor de familie in Suriname lastig. Zij willen natuurlijk antwoorden hebben en dat hebben ze dus weer niet gekregen", aldus advocaat van familie Priya Soekhai. Na de meerdere uitvoerige zoekacties de afgelopen maanden, werd er op een doorbraak in de zaak gehoopt. Maar het Openbaar Ministerie maakte bekend dat het lichaam van Sumanta niet is gevonden. Tijdens de zoektocht bij recreatiegebied De Hulk in Scharwoude werd wel een deel van een schep gevonden, maar ook daarover liet de officier van justitie niets los.

Op de vraag van de rechter of er nogmaals naar Sumanta gezocht gaat worden, was de officier van justitie terughoudend. "Zodra er nieuwe indicaties zijn over een mogelijke plek waar het lichaam begraven kan zijn, zal daar zonder twijfel actie op worden ondernomen. Maar op dit moment is dat niet het geval". Zwijgen Naast Manodj B., worden ook zijn vader Dwarka B. en een 34-jarige man uit Rijswijk nog steeds verdacht in de zaak. Maar zij houden de kaken stijf op elkaar. Voor de vader, moeder, broertje en zusje van Sumanta, die de zitting vanuit Suriname volgden, is dat moeilijk te verkroppen. "De rechtspraak zit daar anders in elkaar dan bij ons, het zwijgrecht en hun afwezigheid is dan ook lastig uit te leggen."

Quote "Het is heel erg om op deze manier je kind te verliezen en nooit meer terug te zien" Priya Soekhai, advocaat familie Sumanta

De moeder van Sumanta heeft dan ook een oproep gedaan, naar de vrouwelijk familieleden van Manodj B. Soekhai: "De oproep richtte zij onder andere aan de echtgenote, moeder en schoonmoeder van Manodj B. , een oproep van moeder tot moeder. Want het is een ouders grootste nachtmerrie om dit te moeten meemaken. Zij hoopt dat er iemand toch schuldgevoelens krijgt en duidelijkheid zal geven."