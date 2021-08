Familie bestolen van camper op vakantie: "Dief draagt de kleren van mijn man"

Wat een leuke vakantietrip door Italië had moeten zijn, liep volledig in de soep voor de familie Bleeker uit Warmenhuizen. Hun camper met al hun spullen werd in Costa Rei gestolen. Via een oproep op Facebook hopen ze hun camper terug te vinden. Hun eerste tip kwam al binnen: de camper wordt nog gebruikt en zelfs de kleren van vader Bleeker hebben een nieuwe eigenaar.

Het moet een bizar gezicht zijn geweest toen er een video binnenkwam van hun gestolen camper, maar dan met een ander gezin erin. "Onze gestolen camper is gisteren gezien op de parkeerplaats in Olbia. Vanuit Nederland de carabinieri gebeld, maar ze waren al weg. Bumper gespoten en stickers eraf. Ik hoop dat jullie willen helpen zoeken", plaatste Afke Bleeker een paar uur geleden op Facebook. Kenmerkende kras Dat is vlak bij de plek waar zij en haar gezin verbleven toen het voertuig werd gestolen. Terwijl zij een frisse duik nemen in het water, wordt hun voertuig gestolen. Het is voor de familie makkelijk hun eigen camper te herkennen, want het heeft een kenmerkende kras boven de bestuurderscabine en een door henzelf gemaakte afvoer aan de buitenkant. "De camper is geverfd en de stickers worden eraf gehaald. De afvoer is hetzelfde, door ons gemaakt. De kras zit er, de prullenbak hangt er met een doek van ons erover", geeft Afke als commentaar bij een video die ze deelt. "De man draagt de kleding van mijn man."

Agenten kwamen helaas te laat om de dieven te pakken te krijgen. Afke vraagt daarom nogmaals vakantiegangers om hun ogen open te houden en uit te kijken naar de camper. De camper is gestolen bij Costa Rei. Het kenteken is GL-SX-68. Het is een camper van het merk Bürstner. Op het moment dat hij gestolen werd, zat er een bagagebox op het dak.