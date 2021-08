Outdoor Stereo en Hoorn Zingt Hollands definitief afgelast na nieuw besluit kabinet

De eendaagse festivals Outdoor Stereo en Hoorn Zingt Hollands in Hoorn, die gepland stonden voor 28 en 29 augustus, gaan ook dit jaar niet door. Dat heeft Rob van der Molen, organisator van beide evenementen, bekendgemaakt. "Met de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd kunnen wij onze feesten niet organiseren", geeft hij aan. "Maar we blijven positief en hopen dat we volgend jaar weer feest kunnen vieren."

Het is nog niet duidelijk was er precies gaat gebeuren met de verkochte kaarten voor beide evenementen. "Vorig jaar konden we de verkochte kaarten doorschuiven naar dit jaar, en wellicht dat we die mogelijkheid voor dit jaar ook aanbieden", vertelt Van der Molen. "Daarnaast kunnen de mensen hun geld voor het aangekochte kaartje terugvragen of de kaart doneren aan de organisatie. We hopen dat de mensen die al een kaart gekocht hebben ons blijven steunen."

De festivalorganisator baalt ervan dat zijn evenementen ook dit jaar niet door kunnen gaan, maar vertelt dat hij blij is dat het kabinet nu eindelijk duidelijkheid heeft gegeven. "Het is een opluchting, maar wel een met consequenties", zegt Van der Molen. "Veel mensen die wilden komen moet je alweer teleurstellen, en dat geldt natuurlijk ook voor afspraken die je met artiesten en leveranciers gemaakt hebt."

Met die maatregelen kunnen de evenementen van Van der Molen niet doorgaan, legt hij uit. "Dat wij maximaal 750 gasten mogen ontvangen betekent voor ons dat we iets meer dan tien procent van onze capaciteit kunnen draaien, want normaal gesproken komen er per dag zo'n 7.000 bezoekers", vertelt de organisator van Outdoor Stereo en Hoorn zingt Hollands. "En dat is voor ons niet te doen, zeker ook financieel gezien."

Demissionair minister-president Mark Rutte maakte vanmiddag in een persmoment bekend dat eendaagse festivals onder bepaalde voorwaarden door kunnen gaan. Zo mogen evenementen maximaal 750 bezoekers ontvangen. Als het overdekt is, moeten alle zijden van bijvoorbeeld een tent openblijven voor maximale luchtstroom en ventilatie.

"Het is balen dat het dit jaar niet doorgaat, maar we hopen op een nieuwe editie volgend jaar"

Daarnaast hoopt hij op het steunpakket van de overheid. Daar vulde hij afgelopen maand zijn gegevens in voor het garantiefonds, maar tot nu toe heeft hij daar geen bevestiging over gekregen. "We voldoen aan alle voorwaarden", zegt Rob. "Ik maak me daar nog niet heel druk over, maar we hebben dat garantiefonds wel nodig om niet in de financiële problemen te komen. Daarnaast hoop ik dat die TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten, red.) doorgaat."

Hoewel Rob ontzettend baalt van het niet doorgaan van zijn twee evenementen is hij positief gestemd over de toekomst. "Het festivalbloed stroomt door onze aderen, dus wij kijken sowieso uit naar een volgende editie", vertelt hij. "Mijn missie is om mensen te verbinden en blij te maken, wat ik doe door middel van die festivals. Wij blijven positief en hebben er vertrouwen in dat het allemaal goed komt."