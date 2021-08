Jan bezorgt Isa (2) en 74 andere kinderen uit Limburg een nieuwe fiets na watersnood

De Zwaagse Jan Kooijman en zijn vrouw Lida hebben 75 kinderfietsen naar Limburg toegestuurd. Ze knappen al jaren fietsen op en hun opslag is nu helemaal leeg, want na een oproep op Facebook bleek dat een nieuwe fiets zeer welkom was bij Limburgse gezinnen. Zo ook bij Ronald Veltmeijer, die via deze actie zijn dochter Isa haar eerste fietsje kan geven op haar tweede verjaardag. "Wij zitten nu noodgedwongen op een vakantiepark en voor onze dochter is het fijn dat ze even iets anders heeft om mee buiten te zijn."

"Het is misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar ik hoop toch dat we er kinderen blij mee kunnen maken", vertelt Jan Kooijman. Jan en zijn vrouw Lida hebben een groep vrijwilligers om zich heen waarmee ze samen fietsen opknappen en weggeven. Dat doen ze doorgaans voor gezinnen uit de regio West-Friesland die het financieel moeilijk hebben.

Gisteren maakten ze een uitzondering en werden de fietsen ingeladen in de bus op weg naar Limburg. "Ik hoop dat we wat kunnen betekenen. Als het maar een klein beetje is, dan is dat mooi meegenomen. Ik heb nog een heleboel fietsen staan boven", vertelt Jan. Aanvankelijk had hij zo'n veertig fietsen klaarliggen om naar Valkenburg te brengen. Uiteindelijk werden dat er 75. "We hebben er nog een heleboel bijgekregen."

Facebookoproep

Jan plaatste een oproep in een Facebookgroep waarin je hulp kunt aanbieden na de watersnood in Limburg. Die oproep werd 195 keer gedeeld, kreeg bijna 1.000 likes en 139 mensen reageerden. Daartussen zat het verhaal van Ronald Veltmeijer uit Eygelshoven. Veltmeijer woont met zijn gezin noodgedwongen op een camping, omdat hun woning deels verwoest is door het water.