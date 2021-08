Colombianen deden mogelijk al maanden vóór drugsmoord Bergen verdachte geldtransacties

Dat bleek bij een tussentijdse zitting tegen drie verdachte Colombianen in de Alkmaarse rechtbank maandag. Het zou gaan om in totaal ongeveer 17.000 euro dat door hen is overgemaakt, en waarvan onduidelijk is waar het vandaan komt of waarvoor het is gebruikt. Dit wordt mogelijk dus opgeteld bij de verdenking van het witwassen van de 600.000 euro die in de Amsterdamse hotelkamer is gevonden.

Het zestal uit Colombia werd daar twee dagen na de dodelijke schietpartij in Bergen aan Zee gearresteerd. Zij zouden bij de strandopgang op het Van der Wijckplein zijn geweest voor een drugsdeal. Mogelijk was dit een val van een groep andere criminelen.

De Zuid-Amerikanen zouden daags daarvoor namelijk een van hen in Zandvoort hebben opgelicht met nepcoke en beroofd van een horloge. De vermeende rivaliserende groep zou in ieder geval bestaan uit Marius M. (34) Bilal K. (36), Enes I. (27) en één nog voortvluchtige man. Zij worden ervan verdacht de uiteindelijk omgekomen Colombiaan (45) als wraak te willen ontvoeren.

Dit mondde uit in een vuurgevecht. Ze zijn daarna gevlucht in meerdere auto's, maar werden uiteindelijk een paar weken later aangehouden op de snelweg in Zuid-Spanje, mede dankzij getapte telefoongesprekken door de politie.