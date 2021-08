Handbalsters laten Montenegro tot een punt naderen, maar winnen wel

De Nederlandse handbalsters hebben zich verzekerd van de tweede plaats in de groep. Het team leek af te stevenen op een gemakkelijke overwinning, maar zag Montenegro na rust akelig dichtbij komen. Oranje zegevierde in het laatste groepsduel met 30-29.

De Volendamse Debbie Bont tekende na twee minuten voor de eerste treffer van Nederlandse zijde. De handbalsters van Montenegro schroomden niet om rustig aan te doen en kleunden hard in de duels. Oranje ging erin mee en vergat daardoor het eigen spel te spelen. Debbie Bont, uiteindelijk goed voor vier treffers, bracht de stand na ruim tien minuten spelen op 5-5 uit een fraaie pass van de Alkmaarse wereldtopper Nycke Groot.

In de fase dat Danick Snelder aan de kant zat vanwege een tijdstraf, lukte het Montenegro om in de race te blijven. Vanaf het moment dat Oranje op volle kracht was, sloeg het een gat van drie punten (11-8). Richting de rust groeiden de handbalsters in de wedstrijd en ging het met 17-12 rusten.

Slordiger

Na de rust stond Oranje sterk te spelen en gaf het de Montenegrijnen geen schijn van kans. Na twaalf minuten in de tweede helft was de score 22-15 in het voordeel van Nederland. Echter vocht Montenegro zich terug in de wedstrijd en naderde het de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade tot slechts drie punten (26-23). Oranje werd slordig en zag Montenegro naderen tot een punt, maar gelukkig voor de handbalsters klonk het eindsignaal op tijd bij een score van 30-29.

Kwartfinale

Door de nederlaag tegen Noorwegen (29-27) was het voor Oranje niet meer mogelijk. Hoewel Oranje al zeker was van de kwartfinale, betekende de overwinning op Montenegro wel dat de tweede plaats veilig gesteld werd. Oranje eindigt de groepsfase met acht punten uit vijf wedstrijden.

In de kwartfinale wacht een ontmoeting met Frankrijk.