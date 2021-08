Alkmaarder Jan (27) is na twee weken vermissing terecht

De 27-jarige Alkmaarse Jan, die bijna twee weken vermist was, is terecht. Dat meldt een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws. "Er is vandaag contact geweest met hem. Hij is in goede gezondheid en heeft ook met zijn ouders gesproken."

Waarom de man twee weken spoorloos was en hoe hij uiteindelijk gevonden is, kan de politie uit privacyoverwegingen niet zeggen. "Maar we zijn blij om te melden dat hij in goede gezondheid verkeert."



Voor zijn vermissing was Jan voor het laatst in Alkmaar gezien op dinsdag 20 juli. Vijf dagen later riep de politie mensen op naar hem uit te kijken. Hij zou zich mogelijk per auto hebben verplaatst.