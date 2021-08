Nog geen duidelijkheid over explosie bij flatgebouw aan Astronautenweg in Hoorn

Het onderzoek naar de explosie bij een flat aan de Astronautenweg in Hoorn is nog steeds in volle gang, laat de politie weten. In de vroege ochtend van zondag 25 juli ontstond er na een luide knal brand bij één van de benedenwoningen. Naar verwachting loopt het onderzoek 'nog enige tijd' en komt er deze week waarschijnlijk geen opheldering over.

De politie is bezig om uit te sluiten of er er sprake is van brandstichting. "Mocht dat zo zijn, dan nemen wij het verder in onderzoek. Blijkt dat het uiteindelijk niet door toedoen van iemand anders is gekomen, zoals een technisch mankement of gaslek, dan neemt de brandweer het van ons over", liet een politiewoordvoerder eerder weten.

Dat onderzoek is nog niet afgerond, meldt de politie vandaag. "Het onderzoeken van branden gaat tijd in zitten", vertelt de politie. Dergelijk onderzoek zou 'enkele weken' in beslag kunnen nemen. "Er is forensisch onderzoek gedaan in de woning. We hebben gekeken of er eventuele brandsporen zijn. En als die er zijn, sturen we dat naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI)."