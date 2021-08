Recreatiegebied De Leijen in de avonden en nachten gesloten vanwege overlast

Het is sinds gisteren verboden om tussen 21:00 uur en 08:00 uur in het recreatiegebied De Leijen in Hensbroek te zijn. Dat heeft het college van de gemeente Koggenland in overleg met het Recreatieschap besloten. "Vernielingen, brandstichting, herrie en graffiti leidden tot veel overlast, schade en gevaarlijke situaties", meldt de gemeente.

Glasscherven in recreatiegebied De Leijen

Het zou vooral ’s avonds en ’s nachts raak zijn op het terrein. Bezoekers en medewerkers van het Recreatieschap treffen daar ‘s ochtends de gevolgen van aan. Er liggen bijvoorbeeld glasscherven door kapot gegooide drankflessen. Verboden De gemeente laat weten met 'stevige maatregelen' te komen om de overlast tegen te gaan. Tussen 21:00 uur en 08:00 uur is het verboden in het recreatiegebied aanwezig te zijn. Wie dan toch in het gebied aanwezig is, riskeert een boete. Ook zal de parkeerplaats ’s avonds worden afgesloten. Deze maatregelen gelden in eerste instantie in de maanden augustus en september, maar ook voor de periode daarna zal de gemeente kijken hoe de rust bewaard kan blijven.