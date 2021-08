Airco zorgt juist voor nog meer warmte in de stad, 'versterkend effect' in hittegolven

Amsterdammers die een airco laten installeren om verkoeling te zoeken in de steeds heter wordende zomers, dragen er juist aan bij dat die zomers nog warmer worden. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. De toenemende vraag in koelinstallaties zou tegen 2050 het kwik in de stad tijdens hittegolven zelfs naar de 40 graden kunnen duwen. "Het heeft een versterkend effect op de al opwarmende temperaturen."

Om binnenruimtes te koelen, blaast een airco namelijk warme lucht naar buiten. Dat zorgt er volgens Willemse voor dat de lucht in de stad verder opwarmt. Nu is dat al het geval, maar als het over een aantal jaar warmer is en nog meer Amsterdammers met een airco zitten, versterken de koelinstallaties het opwarmen van de lucht in de stad alleen maar verder.

Maar met de komst van steeds meer airco's in de stad wordt de bron van het probleem, de hitte, alleen maar versterkt, zegt Arjan Willemse, alumnus van de Wageningen Universiteit. Als meteoroloog deed hij onderzoek naar het effect van airco's op het klimaat van Amsterdam. Dat is groot, zegt hij. "Je ziet eigenlijk nu al dat er een duidelijk effect is."

"Je herkent het misschien van Frankrijk. Als je dan in zo'n steegje loopt met veel airco's, is het er loeiheet"

"Wat je eigenlijk in de berekeningen ziet, is dat in het uiterste geval het gemiddelde klimaat in Amsterdam in 2050 drie graden warmer is dan nu. Tijdens een hittegolf zal het dus bijvoorbeeld niet 38, maar 41 graden zijn. Veertig procent van die drie graden komt door airco's", zegt Willemse. "Voor de nachten is het effect nog veel groter. Tegen die tijd is het verschil 's nachts wel vijf graden."

Plaknacht

Dat komt omdat warmte 's nachts makkelijker blijft hangen in de stad, legt de onderzoeker uit. "Omdat je geen wind hebt en ook geen zon die de warmte kan laten opstijgen. Je krijgt dan dus Zuid-Europese plaknachten. Koelinstallaties versterken dat alleen maar. Je herkent het misschien van Frankrijk. Als je dan in zo'n achterafstraatje loopt met veel airco's, is het er loeiheet. Dat ga je hier in Amsterdam ook krijgen."

Barcelona

De cijfers laten volgens Willemse zien dat een stad als Amsterdam veel meer rekening moet gaan houden met warmte. "Dat kan op veel verschillende manieren, zoals betere ventilatie tussen gebouwen, lichtere baksteen gebruiken of groene daken maken. Dat werkt verkoelend. In 2050 hebben we het klimaat van Barcelona, daar is zo'n Nederlandse stad nu helemaal niet op gebouwd."