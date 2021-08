Lobke Berkhout blijft vandaag aan wal vanwege te weinig wind

In de haven van Eroshima en Fujisawa staat vandaag dusdanig weinig wind dat de zeilers niet in actie komen. De Amsterdamse Lobke Berkhout zou samen met haar partner Afrodite Zegers de laatste reguliere wedstrijd in de 470-klasse afwerken.

In de 470-klasse zouden Berkhout en Zegers de laatste races voor de medal race doen. De twee kennen een wisselvallig toernooi. Gisteren scoorde het duo een zeventiende en zesde plaats waardoor zij elfde in het klassement staan.

Berkhout en Zegers wonnen in maart dit jaar nog zilver op het WK in Portugal. Om een ticket voor de medal race te bemachtigen moeten zij nog minimaal één plaats stijgen in het algemeen klassement. De verwachting is dat morgen de laatste reguliere zeildag zal zijn.