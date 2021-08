Twee gewonden bij ongeluk op Haarlemmerweg, mogelijk veroorzaakt door doorrijder

Het ongeval vond rond 16.00 uur plaats. Meerdere ambulances, brandweerwagens en een mobiel medisch traumateam werden gealarmeerd.

Een van de auto's is over de kop geslagen. Het slachtoffer zat bekneld in de auto en is er door hulpverleners uitgehaald. De automobilist is naar het ziekenhuis gebracht en was aanspreekbaar. De tweede automobilist had last van rugklachten en moest daarom ook naar het ziekenhuis.

"Wat er precies heeft plaatsgevonden is niet duidelijk, maar we houden er op basis van de eerste getuigenverklaringen rekening mee dat het veroorzaakt is door een derde voertuig dat niet meer op die locatie is", zegt een politiewoordvoerder. "We moeten het nog vaststellen, maar dat is wel het eerste beeld."

De politie is nog op zoek naar meer getuigen van het ongeluk.