Foute Vrienden heeft een vervolgserie: "Als ik naar de tering lag, was Roy er altijd"

Verbrande Herman, Rooie Jos, Dikke Bob en Jantje van Amsterdam. We kennen ze van de documentaire 'Foute Vrienden' van Roy Dames. Sinds 1994 legt de documentairemaker de vier gabbers vast, die 'gepokt en gemazeld' waren in het criminele circuit van Amsterdam-Oost. Nu is er een vervolgserie gemaakt: '25 jaar Foute Vrienden'.

Roy Dames begon 27 jaar geleden met de opnames van de documentaires over de vier vrienden. Hij ontmoette de mannen in zijn, inmiddels verdwenen, stamkroeg De Eik op het Eikenplein en zei: "Ooit maak ik over jullie een docu". Dat bleken geen praatjes te zijn, want Dames ging overal mee naartoe met zijn camera. In 1994 verscheen de film 'Ik Ben Jantje', later verscheen 'Vrienden Voor Het Leven' (2000) en daarna de documentaire 'Foute Vrienden' (2010). Ondanks het geldgebrek, bleef Dames de penozegabbers volgen en in 2018 verzamelde hij genoeg geld in voor de vervolgserie middels een crowdfundactie.

Quote "Als ik naar de tering lag, was Roy er altijd. Dan is het een rottig om te zeggen: val toch lekker dood met je kutcamera" Verbrande herman

Het leven met bijna constant een camera op je gericht is volgens de mannen niet altijd even makkelijk. "Ik ben er al een hele poos klaar mee", zegt Verbrande Herman. "Ik ben altijd doorgegaan omdat ik Roy niet wilde laten vallen. Hij heeft me niet één, maar wel tien keer uit de stront getrokken. Als ik naar de tering lag, was hij er altijd. Dan is het een beetje rottig om te zeggen, nou, val toch lekker dood met je kutcamera."

Mantelzorger In de driedelige vervolgserie kijken de mannen terug op hun wilde leven en het uitsterven van de Amsterdamse penoze. "Mensen moeten dit zien, omdat 'criminelen', tussen haakjes, niet zwart of wit zijn", vertelt Dames. "Ze zijn menselijk en hebben menselijke gevoelens. Het zijn gewoon mensen." Rooie Jos: "Ik denk dat kijkers denken: jeetje, wat een zwaar leven. Waar kozen wij toen voor?" Doordat Dames de afgelopen 27 jaar bijna overal bij is geweest, is er een vriendschap ontstaan tussen de vier gabbers en de regisseur. Daarnaast zorgt hij soms voor de mannen, zoals nu voor Jantje van Amsterdam die ziek is. "Ik ben een soort mantelzorger geworden", aldus Dames. "Ik ga straks naar hem toe. Dan doe ik de boodschappen en drink ik zes of tien blikken bier." Wel vind hij het treurig om te zien hoe zo'n sterke jonge man, die vroeger zo'n grote mond had, nu ineens een oude man is geworden. De drie afleveringen van '25 jaar Foute Vrienden' zijn op 2, 9 en 16 Augustus te zien op NPO2 om 22.10 uur.