AZ-doelman Marco Bizot maakt transfer naar Stade Brest

Als de inwoner van Hoorn maandag de medische keuring doorstaat, tekent hij bij de Franse club. Eerder leek een overstap naar Olympiakos Pireaus in de maak voor de derde doelman van Oranje.

Naar verluidt ontvangt AZ een transfersom van vijf miljoen euro. Bizot had in Alkmaar nog een contract voor een jaar. Vanwege de aanstaande transfer ontbrak Bizot zaterdag al in de oefenwedstrijd tegen Real Sociedad (1-0). Ook Myron Boadu lijkt een dezer dagen een transfer te maken. De spits van AZ lijkt bijna rond te zijn met AS Monaco.