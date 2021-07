Tegenstanders coronamaatregelen lopen morgen opnieuw door Amsterdam

De demonstranten verzamelen zich om 12.00 uur op de Dam en lopen daarna over het Rokin, Leidseplein, Spui, Rembrandtsplein en de Nieuwmarkt. Het protest wordt op Facebook omschreven als een "strijd voor de vrijheid".

Het is niet de eerste keer dat deze organisator een mars in de (binnen)stad organiseert. Vorige week vond er in de Tuinen van West een groot coronaprotest plaats, dat wel was georganiseerd door twee andere organisaties. Er waren duizenden demonstranten aanwezig.

De organisator schrijft dat de gemeente toestemming voor de demonstratie heeft gegeven. Tijdens de eerdere protestmars had de gemeente er ook geen bezwaar tegen.