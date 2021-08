Officieel: AZ'er Boadu volgt Stengs en Bizot naar Frankrijk

Myron Boadu heeft dinsdagavond een contract getekend bij de Franse topclub AS Monaco. De Monegasken betalen naar verluidt zo'n rond de twintig miljoen euro voor de AZ-aanvaller. De 20-jarige Amsterdammer tekent voor vijf seizoenen in de dwergstaat.

De spits ontbrak al in de oefenwedstrijden tegen OFI Kreta en Real Sociedad om zijn transfer af te ronden. Eerder maakten AZ'ers Calvin Stengs en Marco Bizot ook al de stap naar Frankrijk. Zo vervolgt Stengs zijn loopbaan bij OGC Nice en Bizot bij Stade Brest.

Boadu doorliep de jeugdopleiding bij de Alkmaarders en debuteerde op 6 mei 2018 voor AZ tegen PEC Zwolle. Drie maanden later, op 12 augustus 2018, maakte hij zijn eerste doelpunt voor de Alkmaarders. In totaal speelde Boadu 88 wedstrijden voor AZ. Daarin kwam hij 38 keer tot een treffer.

Monaco is de nummer drie van Frankrijk. De Monegasken eindigden vorig seizoen achter kampioen Lille en Paris Saint Germain. Veel tijd om kennis te maken is er niet voor Boadu, want Monaco start vrijdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen FC Nantes.