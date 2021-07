Snelle voorsprong Ajax houdt geen stand tegen RB Leipzig

Ajax heeft zaterdagmiddag gelijkgespeeld tegen RB Leipzig. De wedstrijd in de Untersberg-Arena in het Oostenrijkse Grödig eindigde in 1-1.

In de eerste helft kreeg oud-Groningen spits Alexander Sørloth nog een grote kans, uit een voorzet van Nordi Mukiele kopte de Noor over. Leipzig kwam in de tweede helft op gelijke hoogte via Christopher Nkunku: 1-1. De Fransman omspeelde Maarten Stekelenburg en kon vervolgens simpel binnentikken.

Bekijk hieronder de gelijkmaker van Leipzig.