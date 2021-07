Gesprongen waterleiding zet straat blank in Naarden, auto kukelt in sinkhole

Een gesprongen waterleiding heeft vanmiddag een deel van de Cort van der Lindenlaan in Naarden blank gezet. Een auto die in de straat stond geparkeerd is gedeeltelijk in een sinkhole gevallen.

Waterleiding gesprongen in Naarden, auto kukelt in sinkhole - NH Nieuws

Een woordvoerder van de brandweer Gooi en Vechtstreek laat weten dat een bewoner van de straat alarm sloeg toen hij water tussen de stoeptegels zag doorkomen. Omdat de stoep eigendom is van de gemeente, kwam die als eerste ter plaatse. Na aankomst bleek dat het water bijna bij woningen in de straat naar binnen stroomde, en werd ook de brandweer opgeroepen. Die constateerde dat er sprake was van een kapotte waterleiding. Waterleidingbedrijf PWN is ter plaatse om het lek te herstellen. "En omdat bewoners gas ruiken, is ook Liander ter plaatse", aldus de woordvoerder. Tekst gaat door onder video

Auto valt in sinkhole in Naarden - NH Nieuws

Ter hoogte van het lek heeft het spuitende water de grond weggespoeld, waardoor de grond instabiel is geworden en een sinkhole is ontstaan. Exact op die plek stond een auto geparkeerd, die gedeeltelijk in de sinkhole is gevallen. "Een berger zal de auto uit het gat halen", aldus de woordvoerder.

Gesprongen waterleiding zet straat blank in Naarden - NH Nieuws