Noordkop & Texel NL V Pret en ploeteren tijdens Strand6Daagse: "Heerlijk, hier zit een gelukkig mens"

Bijna weggeblazen, weggeregend en zeker ook wat zon; de deelnemers van de Strand6Daagse hebben tijdens de 62e editie van de wandeltocht het complete weerpakket gekregen. De finish is vandaag, traditiegetrouw in Huisduinen. Zo'n 600 wandelaars volbrachten de tocht van 140 kilometer die begon in Hoek van Holland. "Heerlijk was het en ik heb net ook nog een regenboog gefotografeerd. Wat wil je nog meer?"

Nog ruim een kilometer tot de finish op Huisduinen - NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

Het is rustig op het dorpsplein van Huisduinen. Toch kunnen de meeste deelnemers op een klein applaus rekenen als zij druppelsgewijs onder de finishvlag doorlopen. Vanwege de coronamaatregelen is er voor het eerst geen groots onthaal met muziek en feest bij de finish van de Strand6Daagse. Toch kijkt organisator Woody van Loo met een goed gevoel terug op de wandelweek: "We hebben veel mensen een mooie week bezorgd. Zes dagen wandelen langs het strand is natuurlijk geweldig." Er is ook stil gestaan bij het overlijden van Henk Horsman, eerder dit jaar. Tot 2004, toen Woody van Loo de organisatie van het evenement van hem overnam, gold Horsman als Mr. Strand6Daagse. "We hebben aan hem gedacht en ik zeker", zegt Van Loo. "Het is bijzonder om voor het eerst zonder hem bij de finish te staan."

Quote "De zee en de wolken; ik kan daar zo van genieten. Hier zit een gelukkig mens" petra van paassen - deelnemer strand6daagse

Onder de deelnemers dit jaar zijn veel debutanten, onder wie Roos en Tessa uit Apeldoorn. Ze hebben gemengde gevoelens bij de eindstreep: "De gescheurde poncho's zijn ons het meest bijgebleven. We zijn elke dag nat geregend, dus het laatste stukje over de finish is het zonnetje is wel fijn. De eindstand qua blaren valt mee; twee. Leuk op de camping, af en toe koffie. Dat voegt wel toe aan de pret." Deelnemers krijgen allemaal een flesje zand mee naar huis als aandenken. Het is de eerste en zeker niet de laatste voor Petra van Paassen uit Scheveningen: "Ik ben een echte wandelaar en deze tocht stond nog op mijn lijstje. De zee blijft gewoon geweldig en de wolken. Ik kan daar zo van genieten. Hier zit een gelukkig mens."