Lieke Klaver komt met estafetteploeg net tekort voor brons bij 4 x 400 meter

De 4x400 meter mixed estafetteploeg met Lieke Klaver uit Enkhuizen greep net naast een medaille in de finale. Liemarvin Bonevavia, Femke Bol, Ramsey Angela en Klaver liepen naar de vierde plaats met 3.10,36. Het goud was voor Polen, zij kwamen na 3.09,87 over de finish. Het onderdeel stond voor het eerst op het programma op de Olympische Spelen.