GroenLinks en PvdA Huizen slaan handen ineen

Sinds de zomer van vorig jaar zijn GroenLinks en de PvdA in Huizen in gesprek over een politieke samenwerking. Dit moet resulteren in één partijprogramma. De partijen hebben al flinke stappen gezet, laat GroenLinks-voorzitter van Huizen, Blaricum en Eemnes, Bram Jansen, weten in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag.