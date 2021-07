Eigenaar sportschool vreest voortbestaan door gedwongen verhuizing

Hans ter Veen is ten einde raad. De eigenaar van sportschool Westerkoog Sport in Koog aan de Zaan moet vanwege nieuwbouwplannen gedwongen verhuizen, maar een geschikte vervangende locatie is lastig te vinden. Afgelopen week kwam er een nieuwe tegenvaller: de huur van een beoogde nieuwe locatie is veel te hoog om te kunnen betalen.

De vragen volgen op een brief die Ter Veen naar de gemeenteraad stuurde. Daaruit werd duidelijk dat hij in het nieuw te realiseren pand (aan de overkant van de straat) een ruimte zou kunnen huren voor 180 euro per vierkante meter per jaar. Dit is kale huur, als de sportschool opties als luchtbehandeling of gestucte muren kiest, komt de huur uit op 200 of 210 euro per vierkante meter.

Jaap Keijser van de Partij voor Ouderen en Veiligheid Zaanstad valt hem bij. "De sportschool heeft zich waardevol getoond voor de wijk. Nu de gemeente op die plek andere bouwplannen heeft, wil ik weten wat we eraan gaan doen. Wat gaan we faciliteren zodat deze sportschool zich weer kan vestigen in deze wijk?" Hij stelde daarom vragen aan het college.

"We zijn hier dertien jaar geleden naartoe gekomen om wat te doen aan de hangjongerenproblematiek", zegt Ter Veen. Dat was op verzoek van de gemeente Zaanstad. "Het is goed gelukt. We doen hier veel voor de jeugd en de veiligheid in de buurt."

"Het hele sociale karakter wat we belangrijk vinden, is nu ons probleem. Want we hebben de financiële middelen niet"

"Ik had het eerst niet door", zegt Ter Veen. "Maar toen gingen we rekenen en kwamen we uit op een bedrag dat drie keer zo hoog is dan dat we nu betalen. En dat terwijl we hier goed gesitueerd zitten tegen een mooie prijs, maar daar doen we ook heel veel voor. Ja, toen vielen de schellen uit mijn ogen. Ik dacht: 'dit kan niet.'"

Sociaal karakter

De sportschooleigenaar ligt er wakker van. "Want waar moet je straks heen? We hebben lekker veel leden en we doen veel met politie, scholen en kinderen die weinig geld hebben. Die kunnen hier lekker trainen en krijgen spulletjes van ons. Maar we moeten straks wel een pand hebben. Het hele sociale karakter wat we belangrijk vinden, is nu ons probleem. Want we hebben de financiële middelen niet."

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat Zaanstad nog niet op de hoogte was van de hoge huurprijs. Er zijn veel gesprekken geweest tussen de gemeente en de eigenaar van de sportschool. Hij verwacht dat die weer opgepakt zullen worden na de vakantie.