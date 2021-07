Gooise GGD: vaccineren 'goed op stoom', vaccinatiegraad naar 70 tot 80 procent

Deze week liet de GGD Gooi en Vechtstreek weten dat mensen vanaf maandag zonder afspraak een prik kunnen halen en dat in september twee van de drie priklocaties gesloten zullen worden. Dit terwijl maar 55 tot 61 procent van de inwoners minimaal één prik hebben gehad. Toch laat GGD-directeur René Stumpel in het radioprogramma NH Gooi zaterdag weten dat het prikken goed verloopt.

Met het halen van een prik zonder afspraak hoopt de GGD dat de drempel om je te laten vaccineren verlaagd zal worden. Dit kan alleen in de vaccinatielocatie van Hilversum, van 8.30 uur tot 16.30 uur. "We gaan met Pfizer of Moderna prikken. Mensen mogen kiezen, maar dat is afhankelijk van wat we op dat moment beschikbaar hebben", laat Stumpel weten. Mensen die al een afspraak hebben staan, kunnen niet eerder bij deze locatie langs.

Het sluiten van de twee vaccinatielocaties (in Naarden en Huizen) vanaf september is ook logisch te verklaren. "Tegen die tijd hebben alle mensen die dat willen een afspraak. Dan hebben we aan die locaties geen behoefte meer."

Prikpercentage

Maar volgens het coronadashboard van de Gooise GGD schommelt, afhankelijk van de gemeente, het percentage van mensen met minimaal één prik tussen de 55 en 61 procent. Maar ondanks dat zijn de keuzes van de GGD om priklocaties te sluiten en zonder afspraak te laten prikken logisch, zegt de GGD-directeur.

"We zijn gewoon heel erg op stoom. In augustus gaan we gewoon keihard door met prikken en zult u die getallen zien stijgen naar 70 tot 80 procent", belooft de GGD-directeur. "We zijn een schip dat op stoom is."

Derde prik

Dat de Gooise GGD in de toekomst aan de slag moet gaan met een derde prik, is volgens Stumpel nog onzeker, maar niet onmogelijk. "Dat staat in de sterren geschreven. Er lijken argumenten te komen om dat serieus te overwegen. Als dat aan de orde is, dan gaan we dat uitvoeren." Zover is het echter nog niet.

Luister het hele interview terug via deze link.