Heiner blijft in de race voor brons, De Geus eindigt als vijfde

Nicholas Heiner blijft in de race voor een bronzen medaille. De zeiler uit Enkhuizen werd tiende en derde. Daarmee blijft hij vierde in het algemeen klassement op zeven punten achterstand van de derde plaats. Lilian de Geus sloot de Spelen af als vijfde.

In de Finn-klasse, het onderdeel waarin Heiner uitkomt, worden nog twee reguliere races en een medalrace gevaren.

Het was voor De Geus, geboren in Blaricum, voorafgaand aan de race al duidelijk dat ze niet voor het eremetaal zou varen. De drievoudig wereldkampioene greep vijf jaar geleden in Rio net naast het brons.