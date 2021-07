KNMI geeft code geel af voor Texel, andere Waddeneilanden en IJsselmeer

De code geel is afgegeven voor de onweersbuien. Het weerinstituut waarschuwt: "Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen. Langs de kust gaat het regenen, ook kan het hard gaan waaien, vooral in het Waddengebied. Daar verwacht het meteorologisch instituut windkracht 7. Op het IJsselmeer zijn tijdens buien windstoten tot ongeveer 70 km per uur mogelijk.

Na 11.00 uur morgenochtend is de onweerswaarschuwing niet meer van kracht, maar echt opklaren doet het niet. Het wordt maximaal 18 graden en kan af en toe gaan regenen.