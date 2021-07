Geen intercity's vanaf Amsterdam Centraal naar Amersfoort door personeelstekort

Spoorbeheerder Prorail laat weten dat er tot 23.00 uur geen intercity's vanaf Amsterdam richting Amersfoort rijden. Dat komt doordat er te weinig personeel is bij de verkeersleiding. Door het personeelstekort konden er gisteren en vanochtend op andere trajecten ook geen treinen rijden.

"We doen er alles aan om de hinder voor het treinverkeer zoveel mogelijk te beperken", schrijft ProRail op Twitter. "Check een reisplanner voor actuele reisinfo."

ProRail trok vorig jaar al aan de bel over het tekort aan verkeersleiders. Er was al niet veel personeel en doordat werknemers soms in quarantaine moesten vanwege het coronavirus werd dat probleem nog groter.