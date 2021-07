Van Abba tot Baker: na jaren eindelijk nieuw repertoire voor dorpscarillon

Elk half uur klinkt dagelijks als nieuw in de Alkmaarse wijk Oudorp: het carillon heeft namelijk nieuw repertoire. 'Eindelijk', zullen sommige Oudorpers verzuchten, want al jaren zijn er klachten over de weinige variatie die er was. Het Kleine Café aan de Haven en Yesterday waren een paar van de deuntjes die er grijs werden gedraaid. Maar dat is nu voorbij, tot plezier van Marian Lemmens Honig die het beperkte aanbod aan de kaak stelde bij de gemeente. "Toen ik hier in '79 kwam wonen was het al precies dezelfde muziek."