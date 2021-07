Na 55 jaar heeft stationsgebouw Benningbroek-Sijbecarspel zijn naam terug

Eergister heeft de aanduiding 'Jac. Louter' plaatsgemaakt, en heeft het station zijn eigen naam terug. "We pogen om de hele spoorlijn qua beeld zo compleet mogelijk in te richten. Er zijn een paar stations die niet meer van ons zijn, maar die krijgen nu wel hun plaatsnamen terug, dankzij medewerking van de bewoners. Dat is erg leuk", zegt René van den Broeke, directeur van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik.

Zo heeft ook het stationsgebouw in Zwaagdijk de plaatsnaam weer aan de gevel pronken. "Ook dat gebouw is in particulier bezit en is van oorsprong een overwegwachterswoning."

Omdat ieder dorp die langs de spoorlijn lag vroeger een plaatsnaam kreeg, zijn het er een hele hoop. "Onze spoorlijn barst eigenlijk van de stationsgebouwen en plaatsnamen. Een aantal gebouwen zijn in ons eigendom, een aantal niet. Maar die zullen we ook nooit meer verwerven", aldus Van den Broeke.

Authentiek

Het stationsgebouw van Benningbroek dateert uit 1887, toen de spoorlijn van Hoorn-Medemblik voor het eerst in gebruik werd genomen. Tot 1958 deed het station dienst voor goederenvervoer waarna in 1968 de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik over het traject ging rijden.

Nu is het een modern woonhuis geworden, maar nog met de oude charme. Van den Broeke: "Aan de buitenkant ziet het er redelijk authentiek uit. En zeker nu met het plaatsnaambord, toont het weer als een écht station."