Meer drukte op de wegen door zwarte zaterdag: "Mensen zijn gewoontedieren"

Vandaag is zwarte zaterdag, de dag waarop vakantieverkeer vaak vaststaat in Europa. Maar in Noord-Holland zal daar naar verwachting vandaag weinig sprake van zijn. Wel zijn er een aantal dingen waar je op moet letten als je op pad gaat.

De overlast in Europa begon gisteren al, maar vandaag lopen de wegen naar verwachting pas echt vol. Dat komt doordat veel vakantieverkeer naar het zuiden reist en het eerste vakantieverkeer tegelijkertijd weer terugkomt. In Nederland zelf is dit weekend geen sprake van een zwarte zaterdag. Alleen op een aantal plekken kan het misschien af en toe wat drukker zijn. "Vooral daar waar vakantiebestemmingen zijn in Noord-Holland", legt Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat uit. Denk bijvoorbeeld aan de wegen naar Texel of de Afsluitdijk. Of wegen die leiden naar bekende strandplekken. "Gelukkig is het niet al te best weer, dus een enorme drukte verwachten we niet naar de badplaatsen toe."

Werkzaamheden dit weekend Afsluitdijk: Wie de oversteek maakt richting Friesland, ziet dat er op veel plaatsen tegelijk wordt gewerkt aan de Afsluitdijk. Ook dit weekend moet er rekening gehouden worden met eventuele vertragingen op de dijk.

Wie de oversteek maakt richting Friesland, ziet dat er op veel plaatsen tegelijk wordt aan de Afsluitdijk. Ook dit weekend moet er rekening gehouden worden met eventuele vertragingen op de dijk. Amstelveen → Alkmaar: Bij Amstelveen-Stadshart is de op- en afrit dicht. Van 9 juli 2021 23:00 uur tot 30 augustus 2021 05:00 uur. Bij afrit Haarlem-Zuid - knooppunt Velsen zijn er werkzaamheden van 9 juli 2021 21:00 uur tot 23 augustus 2021 05:00 uur. Op- en afrit Haarlem-Zuid is dicht. Van 30 juli 2021 22:00 uur tot 31 juli 2021 06:00 uur.

Zaterdag tot zaterdag-cultuur De vraag die ieder jaar terugkeert is waarom vakantiegangers niet een dag eerder of later vertrekken, als ze weten dat ze daarmee urenlange vertragingen in Europa kunnen voorkomen. Dat advies geeft de ANWB wel, zegt Schaap. "Maar mensen zijn gewoontedieren. Ze willen op vakantie zodra het kan." Ook ligt het aan de 'zaterdag-zaterdag-cultuur', waar de meeste vakantiebestemmingen zich aan houden. Wanneer iemand een week op de camping reserveert, moet er vaak vanaf zaterdag tot zaterdag geboekt worden. Aankomen op een andere dag kan vaak niet. "Zaterdag is een wisseldag. Mensen gaan van en naar een vakantieadres. Daardoor is het drukker dan normaal in de provincie", vertelt Fleuren. Voor wie de files niet kan ontlopen heeft Schaap nog een tip. "Je kunt beter de vertraging maar een beetje omarmen. Als je ervan uitgaat dat je er lang over gaat doen, dan valt het meestal mee."

