Stefanie van der Gragt met voetbalvrouwen uitgeschakeld na strafschoppen in Tokio

Het is de Oranje Leeuwinnen niet gelukt zich te plaatsen voor de halve finale van de Olympische Spelen. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 2-2, waarna de Amerikaanse voetbalvrouwen beter waren in de penaltyserie (2-4).

Vivianne Miedema, maker van acht doelpunten in de groepsfase, zette Oranje tegen de verhouding op 1-0 in de 18e minuut. Ze controleerde knap de bal en schoot uit draai raak.

Toch stond de VS op voorsprong bij rust. Samantha Mewis (mooie kopbal) en Lynn Williams (schot in de drukte) scoorden snel achter elkaar. Oranje, met de Heerhugowaarde Stefanie van der Gragt in de basis, kwam gelukkig sterk uit de kleedkamer. Opnieuw was het Miedema met de goal: 2-2.

Gemiste strafschop Martens

Beide ploegen bleven aan elkaar gewaagd, maar tien minuten voor tijd kreeg Oranje de uitgelezen kans op de overwinning. Lieke Martens mocht namelijk aanleggen voor een penalty. De aanvaller van FC Barcelona schoot de strafschop zwak in, waardoor keepster Alyssa Naeher kon redden.

Penalty's

In de verlenging scoorden beide landen, maar geen van de treffers ging door vanwege buitenspel. Een strafschoppenserie moest daardoor de beslissing brengen.

Van der Gragt en Dominique Janssen schoten raak, maar Miedema en Aniek Nouwen zagen hun inzet gekeerd worden. De VS schoot alle vier de strafschoppen tegen het net.