Eerste rondje 'Dolle Bonte Molen' (ook voor rolstoelers) op Wieringer kermis

Oprollen, vastklikken en draaien maar; de Dolle Bonte Molen heeft zijn eerste officiële rondje gedraaid op de Wieringer kermis van Hippolytushoef. Het is een droom die uitkomt voor eigenaar Peter van Hest. De Wieringer heeft zijn draaimolen zo aangepast dat ook mensen met een rolstoel een ritje kunnen maken.

Jarenlang is Peter van Hest bezig geweest met het opknappen en aanpassen van de speciale draaimolen. Hij heeft hem als schroot gekocht in België. Eerder deze maand kreeg hij van de inspecteur de goedkeuring voor de attractie en werd dit bekroond met de TUV-sticker als keurmerk.

Gezegend

De draaimolen is bij de start van de kermis ingezegend. Amber Vos mocht als eerste mee met de kermisattractie. Het zwaar gehandicapte meisje was helemaal uit Brabant overgekomen voor de officiële opening. Amber was erg onder de indruk: "Heel mooi."

De komende dagen staat de draaimolen op de Wieringer kermis, maar Van Hest wil ook naar andere kermissen of naar speciale locaties waar mensen met een beperking vrolijk mee kunnen draaien.