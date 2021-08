Varen op de Schermerringvaart is genieten van natuur op zijn Hollands. Met rietkragen, weilanden, molens en met water natuurlijk. Arjan Postma woont er middenin en geniet er iedere dag, wat voor weer het ook is. Juist als het waait en de wolken voorbij jagen of als de lucht grijs kleurt van de regen is deze Zaankanter in zijn element. "Moet je zien hoe dat riet meebeweegt met de wind. Buigzaam en onbreekbaar."

Natuurlijk Noord-Holland: De Schermerringvaart is een boezem vol natuur - NH Nieuws

De oevers van de vaart zijn gedeeltelijk gemaaid. Soms steken honderden meters achter elkaar de bruine rietstengels van vorige jaar de lucht in. Dan weer staat de kant vol met het frisse groen van nieuw riet van dit jaar. "Zo houdt het Hoogheemraadschap een hoge biodiversiteit langs de vaart", weet Arjan. "Veel bijzondere planten kunnen groeien op plaatsen waar het riet is gemaaid. Die krijgen dan licht en ruimte." Tekst gaat door onder de foto.

Op andere plekken is het oude riet juist goed voor rietvogels. "Karekieten en rietzangers bouwen hun nest in de dode rietstengels van vorig jaar. Die groeien immers niet meer en zijn zo een veilige constructie. Een nestje aan nieuw riet dat nog groeit, wordt uit elkaar getrokken naarmate de rietstengels groter worden en meer van elkaar af gaan staan." Zwaar als een eik "Met riet is sowieso wel iets bijzonders aan de hand", vindt Arjan. "Riet kan zich voortplanten met de zaadjes uit een pluim, maar ook via de wortels. Grote delen van een rietkraag komen allemaal voort uit dezelfde plant die zich via zijn wortelstokken heeft vermeerderd. Dat zijn horizontale rietstengels die op het water of op de bodem liggen. Die stengels vinden soms meters ver van de oorspronkelijke plant een plek om opnieuw te wortelen en dan groeit daar weer een nieuwe plant. Op die manier kan één rietplant tientallen andere planten maken die weer tientallen andere planten maken die weer...enfin. Misschien kan riet op die manier wel net zo groot en zwaar worden als een eik." Tekst gaat door onder de foto.

En dan nog iets: "Rietkragen kunnen op die manier ook heel erg oud worden. Er zijn plaatsen in Noord-Holland waar al honderden jaren op dezelfde plek een rietkraag staat die zichzelf iedere keer weer verjongt met nieuwe planten die vanuit de wortels opkomen. Het lijkt een grote verzameling jonge plantjes, maar het is in werkelijkheid een oude taaie boom waarvan we alleen de verse blaadjes te zien krijgen."