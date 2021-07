Haarlems ziekenhuis worstelt met roosters op drukke covidafdeling

Vorige week moest alweer een coronapatiënt uit het Spaarne Gasthuis overgeplaatst worden naar Flevoland. De covidafdeling in het Haarlemse ziekenhuis is weer volop in bedrijf . "Helaas wel ja", verzucht leidinggevende Marloes Romeijn van de covidverpleging. "Door vakanties is het enorm gepuzzel met roosters." En dat meerdere patiënten ongevaccineerd zijn en nog steeds niet geloven dat ze corona hebben, maakt het verzorgen niet gemakkelijker.

De Haarlemse covid-afdeling is half zo groot als eerder, omdat er door de vakantieperiode minder personeel is. En door ook ziekteverzuim en de toch al krappe bezetting kan Marloes de roosters net aan rond krijgen. "Voor zondag heb ik nog iemand gevraagd een dag eerder te beginnen na de vakantie, maar dat lukt niet. Het is spannend om het allemaal rond te krijgen."

En dus is de druk op het werkend personeel extra hoog. En dat terwijl ze een maand geleden nog blij was dat ze even op adem konden komen. Toen 'vierde' het Spaarne Gasthuis dat er helemaal geen coronapatiënten meer in het ziekenhuis lagen.

Dubbel

"En toen kwam er een week later toch weer één, daarna twee en ineens meer dan acht. Ik dacht 'oh nee'". Hoofd verpleegkundige Marloes Romeijn was zelf ook blij dat er weer meer mocht, ze had al een kaartje voor een festival. "Het is ook zo dubbel." Maar waar de verpleegkundigen nog steeds alles poetsen wat ze aanraken, ziet ze dat de tafeltjes in de kroeg niet grondig worden gereinigd.

Dus zag Marloes de bui al hangen. Ze weet uit ervaring dat anderhalf tot twee weken na een piek in het aantal besmettingen die ziekenhuisopnames toenemen. "Dan hebben mensen zich vaak uitgeput door het hoesten na 12 tot 14 dagen toch bij de huisarts gemeld en dan zijn ze aan het eind van hun Latijn."

"Het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen, red.) is alweer uitgerold. Tot nu toe konden we met de ziekenhuizen in Zaanstad en Beverwijk er zelf nog wel uitkomen, maar Noord-Holland zit helemaal vol." Overplaatsingen vanuit Haarlem naar bijvoorbeeld Maastricht de komende dagen sluit ze niet uit.

Ongevaccineerden

De verpleegkundigen zien ook dat hun werk veranderd is. Er is meer grip op de ziekte waardoor minder patiënten op de IC belanden. Maar de mensen die nu op de covid-afdeling liggen, zijn soms moeilijker te begeleiden in hun ziekte. Het zijn volgens Marloes 'ongelovigen', mensen die per se niet gevaccineerd willen worden. Ook niet nu ze met klachten in het ziekenhuis liggen. Of ze geloven niet dat het corona is. "Dan zeggen wij 'u hoeft niet te blijven hoor, u mag weg.'" Volgens Marloes hebben sommige verpleegkundigen het hier zwaar mee.

Dus is juist vakantie voor het zorgpersoneel zo belangrijk. "Maar het aantal patiënten moet dan niet verder omhoog gaan." Ook Marloes heeft een paar weken vrij ingeboekt voor zichzelf. Maar weet nog niet of ze ook daadwerkelijk weggaat. "Ik ben wel zo gek om dan niet te gaan, maar een collega wil dat ik per se vrij neem."