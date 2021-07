Hockeymannen laten groepswinst uit handen glippen tegen Duitsland

Hoewel de Nederlandse hockeymannen al verzekerd waren van een plaats in de volgende ronde, moest het nog wel zien af te rekenen met Duitsland. De inzet was de groepswinst.

Het hing al even in de lucht en na een kwartier spelen kwamen de Duitsers op een verdiende voorsprong via Niklas Wellen, die een harde voorzet van richting veranderde. Oranje had grote moeite met het sterk verdedigende Duitsland. Jeroen Hertzberger was nog wel dichtbij een treffer, maar stuitte op de Duitse doelman.

Ondanks alle goede bedoelingen in het tweede en derde kwart, vond Duitsland opnieuw het doel. Waar Oranje via Hoofddorper Mirco Pruyser en Thijs van Dam kansen kreeg, profiteerde Constantin Staib van geklungel achterin: 2-0. Doelman Pirmin Blaak moest vervolgens meerdere keren optreden en hield Nederland nog op de been. Toch kon hij de 3-0 van Timm Herzbrich niet voorkomen.

Groepswinst

In de slotfase wist Oranje nog wel een doelpunt mee te pikken. Jeroen Hertzberger schoot een lage voorzet van Bloemendaal-speler Thierry Brinkman hard tegen de touwen.

Door de 3-1 nederlaag tegen Duitsland gaat Nederland als tweede in de groep door naar de kwartfinale, waarin het Australië treft. Duitsland pakt dankzij de overwinning de groepswinst met vijf gewonnen wedstrijden. Voor Nederland betekende dit de eerste nederlaag op de Spelen in Tokio.