Handhaving Hoorn waarschuwt voor 'verwarrende' parkeerplekken vernieuwd Kerkplein

Het vernieuwde Kerkplein - met de daarbij behorende parkeerplaatsen - lijden in Hoorn tot de nodige parkeerproblemen. Dat stelt Handhaving Hoorn in een bericht op Facebook en waarschuwt voor boetes. Dagelijks krijgen zij meldingen binnen van foutparkeerders. "Door de inrichting is het kennelijk voor veel mensen niet duidelijk waar de parkeervakken zijn."

De frustratie bij de omwonenden is hoog, zo is te lezen uit de reacties op het bericht. "Als aanwonenden zien wij elke dag met lede ogen aan wat een zooitje het is geworden, onduidelijke 'parkeervakken', geen duidelijke aanwijzingen dat de achterkant van het plein alleen voor vergunninghouders is, mensen die hun auto zo wat diagonaal parkeren." Sinds het Kerkplein vorig jaar vernieuwd is, is ook de indeling van de parkeervakken veranderd. Vooral de manier waarop de parkeerplekken worden aangeduid, zorgt voor verwarring. "Die zijn niet op de traditionele wijze zichtbaar gemaakt, maar door een 'P' in het wegdek en een aantal zilverkleurige punaises in de grond", meldt team Handhaving Hoorn. Boetes Omwonenden Robbin Talsma heeft sinds de vernieuwde parkeerplekken al twee boetes binnen gehad. "Ik heb ze beiden aangevochten en gewonnen." Vooral de eigenaar van de invalidenparkeerplaats, is volgens hem de dupe. "Die heeft al een berg ellende gehad met omwonenden die op zijn parkeerplek stonden omdat het onduidelijk is. Die boetes zijn schreeuwend duur, wel 390 euro." Robbin had bijna een dusdanige boete te pakken omdat hij nietsvermoedend op de invalidenplek stond. "Daar ben ik door boa’s ook al gesommeerd om mijn auto weg te halen. Ik zou er een boete voor krijgen maar dat heeft de eigenaar van de invalide plek weten te voorkomen." Vragenronde De gemeente Hoorn heeft de situatie onder de aandacht en er wordt extra gecontroleerd. Voor de tweede keer wordt er nu een enquête gehouden over het verkeer, parkeren en de terrassen op het plein. Eind van dit jaar wordt er nog een derde en laatste vragenronde gehouden om begin 2022 een oordeel te kunnen vellen. Wanneer er aanpassingen nodig blijken, zal het met een werkgroep van bewoners en ondernemers worden uitgewerkt en voorgesteld aan de gemeenteraad. Eerder bleek al dat niet iedereen zich veilig voelt met de nieuwe situatie en dat er nog steeds te hard gereden wordt. Horecaondernemers hielden dit voorjaar een petitie en pleitten voor een autovrij Kerkplein. Sinds gisteren zijn er twee grote bloembakken geplaatst om de snelheid uit het verkeer te halen, maar dat neemt de verwarring in de parkeersituatie niet weg. "Ik denk dat als je bij alle omwonenden van het kerkplein aanbelt en vraagt of ze ooit een boete vóór de verbouwing hebben gehad, ze nee zeggen. En na de verbouwing zijn er meer dan genoeg die ze wel hebben gehad, dat kan niet missen", besluit Talsma.