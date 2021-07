Zwemmer Thom de Boer eenvoudig naar halve finales 50 meter vrije slag

De Boer kwam in de buurt van zijn persoonlijk record dat op 21,58 seconden staat. Komende nacht staat de halve finale al op het programma voor de geboren Alkmaarder. De acht snelste zwemmers plaatsen zich voor de finale van zondagnacht.

Ook landgenoot Jesse Puts zien we terug in de halve finale. Hij zwom vanmiddag de zevende tijd. Favoriet Caeleb Dressel was met 21,32 seconden ruim de snelste.

NH Sport maakt onlangs onderstaande reportage van Thom de Boer in de serie Succes op de Spelen